Эксперт объяснил, почему иностранные наемники идут воевать за ВСУ Иностранные наемники, сбегая от нищеты в своих странах, идут воевать за ВСУ

Москва30 июн Вести.Большая часть иностранных наемников вступает в ряды боевиков Вооруженных сил Украины, чтобы сбежать от нищеты и других проблем в своих государствах. Как подчеркнул в интервью ИС "Вести" политический обозреватель Владимир Джаралла, у молодых наемников нет возможностей или перспектив оставаться в собственных государствах.

По словам эксперта, решившие стать наемниками иностранцы находят смысл своего существования в войне.

Сейчас во всем мире мы сталкиваемся с тем, что громадное количество молодых людей в разных странах мира, в разных культурах ощущают себя лишними, они не нужны. У них нет будущего, у них нет работы… Обратите внимание, что наемники, которых вылавливают на Украине, это представители вот именно таких стран. Это Колумбия, которая поставляет наемников буквально по всему миру сказал он

Джаралла назвал судьбы этих людей трагическими, но при этом отметил, что они не достойны жалости, так как идут воевать за киевский режим против России.

Перед нами одинокие судьбы, в какой-то степени трагические, но которые мы можем понимать, но не жалеть. Потому что все-таки эти люди воюют против нас, потому что эти люди пытаются убивать наших солдат подытожил политический обозреватель

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что латиноамериканские наркокартели помогают Киеву привлекать в ряды ВСУ новых наемников. Отмечается, что киевский режим заинтересован в росте транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, поскольку рассчитывает на дополнительный доход.