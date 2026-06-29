Москва29 июнВести.Латиноамериканские наркокартели помогают Киеву привлекать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых наемников, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Там указали, что киевский режим заинтересован в росте транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, поскольку рассчитывает на дополнительный доход.
В Киеве также ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемниковговорится в сообщении
Ранее бразильский наемник ВСУ Эрик Феррейра Соариш заявил, что оказался на передовой из-за ложной украинской пропаганды.