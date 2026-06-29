СВР сообщила о привлечении наемников в ВСУ через наркокартели Латинской Америки СВР: наркокартели Латинской Америки помогают Украине привлекать наемников в ВСУ

Москва29 июн Вести.Латиноамериканские наркокартели помогают Киеву привлекать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых наемников, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Там указали, что киевский режим заинтересован в росте транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, поскольку рассчитывает на дополнительный доход.

В Киеве также ценят помощь латиноамериканских наркокартелей в деле привлечения в ВСУ новых наемников говорится в сообщении

Ранее бразильский наемник ВСУ Эрик Феррейра Соариш заявил, что оказался на передовой из-за ложной украинской пропаганды.