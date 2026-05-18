Мирошник: Британия вербует наемников для ВСУ из наркокартелей Латинской Америки

Москва18 мая Вести.Британия вербует наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из боевиков наркокартелей в Латинской Америке, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Много колумбийцев, никарагуанцев​​​. Есть бразильцы, аргентинцы. Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, к примеру, входил в наркокартели приводит РИА Новости слова Мирошника

При этом у граждан Украины нет мотивации воевать за киевский режим, подчеркнул Мирошник.