Москва18 маяВести.Британия вербует наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из боевиков наркокартелей в Латинской Америке, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Много колумбийцев, никарагуанцев. Есть бразильцы, аргентинцы. Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают повоевать на стороне Украины тем, кто, к примеру, входил в наркокартелиприводит РИА Новости слова Мирошника
При этом у граждан Украины нет мотивации воевать за киевский режим, подчеркнул Мирошник.