Киев наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями СВР: Киев наращивает работу с крупнейшими наркокартелями Мексики

Москва29 июн Вести.Власти Украины наращивают сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Уточняется, что погрязшие в коррупции главы киевского режима Владимира Зеленского силовые структуры Украины получают дополнительный доход от транзита наркотиков.

Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики отметили в пресс-бюро

Подчеркивается, что особенно сильно желание получить дополнительные средства видны на фоне неспособности западных спонсоров удовлетворить все неуместные запросы Украины.

14 мая замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что киевский режим в угоду Западу готов подсадить на наркотики не менее четверти своего населения. По его словам, таким образом украинские власти стремятся получить доступ к щедрым программам финансирования Евросоюза.