В СВР указали на использование одесских портов для наркотранзита в Европу

Одесские порты стали перевалочной базой для наркотрафика из Латинской Америки В СВР указали на использование одесских портов для наркотранзита в Европу

Москва29 июн Вести.Картели Латинской Америки с попустительства киевских властей используют порты Одесской области для транзита наркотических веществ в Европу. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Уточняется, что киевский режим получает доходы от этого канала транзита.

Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области сообщили в СВР

Также латиноамериканские наркокартели заинтересованы в нелегальном приобретении оружия на Украине, добавили в ведомстве.

В сообщении СВР уточняется, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его структуры не только не препятствуют деятельности картелей, но и наращивают сотрудничество с ними.