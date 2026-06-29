Москва29 июнВести.Картели Латинской Америки с попустительства киевских властей используют порты Одесской области для транзита наркотических веществ в Европу. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Уточняется, что киевский режим получает доходы от этого канала транзита.
Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской областисообщили в СВР
Также латиноамериканские наркокартели заинтересованы в нелегальном приобретении оружия на Украине, добавили в ведомстве.
В сообщении СВР уточняется, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его структуры не только не препятствуют деятельности картелей, но и наращивают сотрудничество с ними.