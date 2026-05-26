Украинские ОПГ спонсируют теракты в РФ на деньги от продажи наркотиков

Москва26 мая Вести.Украинские преступные сообщества стали производить синтетические наркотики, часть заработанной с них прибыли направляется на вербовку исполнителей терактов в России, сообщил глава ФСБ России Александр Бортников в ходе 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ)​​​.

В последнее время в производство и транзит "синтетики" включились украинские ОПГ, которые контролируют нарколаборатории в государствах СНГ в удаленном режиме, при этом часть прибыли направляется на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения сказал он

По словам Бортникова, на производство синтетических наркотиков переключаются и афганские наркоторговцы. Так, формируется "пояс" наркопроизводства - оно сосредотачивается вокруг Юго-Восточной Азии, Афганистана и Ирана. Причастная к этому транснациональная преступность распространяет свое влияние и на территории республик в Центральной Азии, где растет число лабораторий по производству новых видов наркотиков, налаживаются каналы транзита в РФ и страны Запада, отметил глава ФСБ.

Ранее сообщалось, что Совбез РФ фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса.