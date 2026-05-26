Бортников назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия в Европе Бортников: Украина стала крупнейшим центром оружейной контрабанды в Европе

Москва26 мая Вести.Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов.

С таким заявлением Бортников выступил на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ)​​​.

Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов сказал Бортников

Ранее директор ФСБ заявил, что Россия "в пределах разумного" может привести в чувство спецслужбы Украины и их западных кукловодов.