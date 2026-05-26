Москва26 мая Вести.Директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, предупредил о серьезных биологических угрозах. По его словам, НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в различных регионах мира, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку, Латинскую Америку и страны Содружества.

Глава ведомства подчеркнул, что "биолаборатории работают и в странах СНГ", а инциденты, связанные с утечками патогенов из этих центров, намеренно "легендируются под естественные причины".

Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества. Особенно учитывая тот факт, что развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма заявил директор ФСБ

Бортников отметил, что российские Вооруженные силы уже собрали множество доказательств такой деятельности в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Опасность данного оружия заключается в его скрытном, избирательном и запрограммированном воздействии.