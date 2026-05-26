Спецслужбы ЕС маскируются под гуманитарные проекты в странах СНГ ФСБ: спецслужбы ЕС наращивают присутствие в странах СНГ под видом гумпроектов

Москва26 мая Вести.Спецслужбы Евросоюза (ЕС) наращивают свое присутствие в государствах содружества под прикрытием гуманитарных проектов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава ФСБ на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ)​​​ отметил, что с позиций НКО спецслужбы ЕС ведут мониторинг ситуации, формируют протестный актив и внедряют своих агентов на разных уровнях власти.

По имеющимся данным, западное разведсообщество стоит за программами по созданию на пространстве Содружества сети "цифровых" лабораторий, в задачи которых входят сбор и исследование при помощи технологий искусственного интеллекта типовых поведенческих профилей населения, выявление "точек напряжения" в обществе, моделирование социальных реакций на различные внешние факторы, включая действия органов власти уточнил Бортников

По его словам, европейские спецслужбы продвигаются обменные программы в сфере образования и госуправления с целью взращивания нового поколения национальных элит, ориентированных на западные установки в ущерб интересам стран Содружества.

Наиболее активно используются сферы развития институтов гражданского общества, образования, миграции и экологии.

Ранее политолог Сергей Караганов подчеркивал, что врагом в нынешних условиях выступает не столько Европа, сколько европейские верхушки элиты. По его мнению, заставить их опомниться может только страх смерти.