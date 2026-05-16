Эксперт: Украина стала местом для лабораторий США ради безопасности американцев Эксперт Артамонов: США разместили лаборатории на Украине ради своей безопасности

Москва16 мая Вести.Биолаборатории США для создания биооружия были открыты на Украине, чтобы защитить американцев в случае возможной утечки, заявил военный эксперт Александр Артамонов в комментарии NEWS.ru.

По его словам, биолаборатории открыты по всему периметру России, предполагается, что там изучают "особо вредные и страшные болезни и вещества".

Переносчиками возбудителей в случае утечки могут быть перелетные птицы.

При этом американцы живут на другом континенте и их не волнует, что будет здесь происходить. Есть, конечно, риски передачи, но все-таки через Атлантику вирусам просочиться гораздо тяжелее сказал Артамонов

Он предположил, что в лабораториях проводятся эксперименты, при которых могут возникать штаммы болезней, устойчивые к лекарствам.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что в мире действуют более 120 американских биолабораторий, в том числе свыше 40 на Украине. Американская разведка собирается проверить, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно исследования там проводятся.