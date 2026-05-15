Москва15 мая Вести.Украина стала полигоном для экспериментов фармацевтических корпораций (бигфармы), заявил ИС "Вести" биотехнолог, бывший член комиссии по биологическому оружию Организации Объединенных Наций от России Игорь Никулин.

По его словам, американские биолаборатории на Украине появились в начале 2000-х, в тот период между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины был подписан договор о сотрудничестве в области предотвращения биологической угрозы.

Причем, отмечает эксперт, местным проверяющим нельзя было инспектировать данные объекты.

С тех пор, как американцы начали там свою деятельность, Николай Азаров, будучи премьер-министром при президентстве Виктора Януковича, попытался поинтересоваться и проинспектировать, чем они там занимаются. Его не пустили дальше раздевалки, сказав, что у того нет допуска и что это является территорией США. То есть Украина — это биологический полигон для бигфармы, на котором они испытывают свои новейшие разработки в области, в том числе, агентов биологического оружия заявил Никулин

По мнению эксперта, исходя из имеющихся данных, неудивительно, что у украинских военных возникают различные вспышки заболеваний.

Это не случайность, это явно определенная тенденция. Потому что во многих странах СНГ и не только СНГ, где существуют американские военно-биологические лаборатории, уже зафиксирована подобная статистика. Как только американцы выделяют средства условно на изучение бруцеллеза, допустим, в Казахстане, то спустя полгода или год начинается вспышка этого самого бруцеллеза недалеко от этой лаборатории. И на Украине происходит ровно то же самое добавил биотехнолог

Ранее в США объявили о том, что сотрудники американской Нацразведки проведут расследование в отношении более 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на территории Украины.