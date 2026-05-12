NYP: США расследуют работу своих биолабораторий, в том числе на Украине

Москва12 мая Вести.Национальная разведка США проведет расследование в отношении более 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на территории Украины. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на главу нацразведки страны Тулси Габбард.

Уточняется, что на Украине находится более 40 биолабораторий.

(Сотрудники ведомства – прим. ред​​​.) установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно "исследования" там проводятся приводит газета слова Габбард

Глава нацразведки США подчеркнула, что, несмотря на очевидную опасность такой деятельности, представители администрации экс-президента США Джозефа Байдена врали американцам о существовании этих биолабораторий.

4 января директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников заявил, что российская сторона требует решения вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США на территории Украины.