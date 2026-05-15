Москва15 маяВести.Администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала об отсутствии на Украине американских биолабораторий. Об этом заявил подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен.
По его словам, которые приводит РИА Новости, бывшая заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие американских биолабораторий на Украине в марте 2022 года.
Администрация Байдена лгала или действовала обманным путемсказал Расмуссен
Подполковник в отставке уточнил, что в лабораториях на Украине содержались потенциально опасные патогены.
Глава нацразведки США Тулси Габбард 12 марта заявила, что ведомство проведет расследование в отношении более чем 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на Украине.