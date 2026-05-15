Полковник Расмуссен: администрация Байдена врала о биолабораториях на Украине

Москва15 мая Вести.Администрация бывшего президента США Джо Байдена лгала об отсутствии на Украине американских биолабораторий. Об этом заявил подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен.

По его словам, которые приводит РИА Новости, бывшая заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие американских биолабораторий на Украине в марте 2022 года.

Администрация Байдена лгала или действовала обманным путем сказал Расмуссен

Подполковник в отставке уточнил, что в лабораториях на Украине содержались потенциально опасные патогены.

Глава нацразведки США Тулси Габбард 12 марта заявила, что ведомство проведет расследование в отношении более чем 120 американских биолабораторий, включая находящиеся на Украине.