Чиновника Пентагона Хагга отстранили после откровений о коррупции на Украине Newsmax: чиновник Пентагона Хагг отстранен после откровений о коррупции Киева

Москва26 апр Вести.Начальник отдела по химической и ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг был отстранен от работы после скандального видео, в котором он откровенно рассказал о хищениях американской финансовой помощи киевскому режиму. Об этом сообщил телеканал Newsmax.

22 апреля организация Citizen Journalism Foundation опубликовала на хостинге YouTube видео диалога Хагга с журналисткой под прикрытием, сделанное скрытой камерой.

В ходе разговора с женщиной Хагг разгласил секретную информацию по целому ряду вопросов, в том числе подробности коррупционных схем по расхищению американской финансовой помощи на Украине.

Они крали наши деньги… Покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов… Если они могут обогатиться и уехать жить в Дубай - это для них лучше. Да, им наплевать на людей… Когда я был там, они украли миллион долларов за один день. Это было первое, что я увидел - украли миллион баксов признался Хагг

Среди других тем, которые затронул чиновник - подробности управления ядерными силами США, ответственность Вашингтона за удар по школе девочек в иранском городе Минаб, а также факт хранения Америкой запасов боевых отравляющих веществ, запрещенных международным правом.

После публикации видео Пентагон отправил Хагга в административный отпуск на время расследования инцидента, ему может грозить уголовное исследование.

Представитель военного министра Пита Хегсета перенаправил Newsmax к заявлению, опубликованному армией вчера. В нем подтверждается, что ядерный ученый Эндрю Хагг… действительно отправлен в отпуск в ожидании дополнительного расследования сообщил телеканал Newsmax

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что объемы помощи Вашингтона Киеву в украинском конфликте были слишком большими, и заявил, что тот мог вообще не начаться, будь он президентом в 2022 году.