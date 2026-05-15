Москва15 мая Вести.Американские биолаборатории появлялись в странах под предлогом борьбы с угрозами. Об этом ИС "Вести" рассказал биотехнолог, бывший член комиссии по биологическому оружию Организации Объединенных Наций от России Игорь Никулин.

Это не только Украина, это и Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия. Можно сказать, по всему нашему южному подбрюшью такие лаборатории существуют. Все это идет по программе сенаторов Нанна и Лугара (Программа совместного уменьшения угроз) еще с 1990-х годов. Только на Украине на эти цели Пентагон потратил больше 250 миллионов долларов. Пентагон, как известно, не является гуманитарной организацией и мирные гуманитарные цели не преследует. Он преследует совершенно другие цели, о которых, в общем-то, нам тоже хорошо известно указал эксперт

Никулин напомнил, что в 2014 году американцы запретили на своей территории работы по усилению функции патогенов, и эти разработки перенесли в третьи страны.

Тот же самый коронавирус американцы испытывали перед пандемией осенью 2019 года в трех локациях - это Ухань (Китай), Мерефа возле Харькова (Украина), Цюрих (Швейцария). И первые вспышки вируса были зафиксированы приблизительно в сентябре 2019 года в Италии на границе Швейцарии, конкретно в Бергамо, куда потом выезжали подразделения российских войск РХБЗ, а также во Франции на границе с Швейцарией. Так что тут, как говорится, ничего нового нет, и причинно-следственную связь легко проследить сказал он

Ранее Никулин заявил, что Украина стала полигоном для бигфармы.