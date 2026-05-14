Активист из Казахстана попал в "Миротворец" за "пророссийские нарративы" Казахстанского активиста внесли в "Миротворец" за "пророссийские нарративы"

Москва14 мая Вести.Айнур Курманов, являющийся сопредседателем "Социалистического движения Казахстана", внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" за публикации о распространении США опасных вирусах в биолабораториях на Украине.

Как следует из данных ресурса, с которыми ознакомилась ИС "Вести", Курманова обвинили в "распространении нарративов российской пропаганды".

К странице приложены скриншоты, где Курманов сообщает о работе на Украине биолабораторий, финансируемых Пентагоном, о появлении двух токсичных штаммов кори в 2019 году, а также о переносе США исследовательских проектов с Украины в другие страны для испытаний образцов биооружия.

Один из скриншотов демонстрирует пост Курманова с выпуском киргизского телеканала "Номад", где приводятся слова директора нацразведки США Тулси Габбард о том, что администрация Джо Байдена скрывала существование финансируемых США биолабораторий и давила на тех, кто пытался поднять эту тему.

Ранее газета New York Post со ссылкой на Тулси Габбард писала, что ведомство намерено расследовать деятельность более 120 американских биолабораторий, более 40 которых находятся на территории Украины.