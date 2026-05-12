Москва12 маяВести.Совбез РФ фиксирует действия киевского режима по распространению наркотиков среди населения Донбасса, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Продолжают фиксироваться действия украинского режима, направленные на наркотизацию населения Донбассаговорится в сообщении
В пресс-службе отметили, что ФСБ пресекла деятельность 25 участников курируемой Киевом организованной наркогруппировки, занимавшейся поставкой, фасовкой, распространением наркотиков на территории ДНР и пропагандой наркозависимости среди молодежи.