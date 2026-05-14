Москва14 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались подсаживать на наркотики жителей Красноармейска. Сначала боевики пытались "угощать" жителей наркотиками, а затем продавали наркотики, заявил беженец в интервью ТАСС.

Подсаживали людей. И меня пытались. Вышло так, что у нас с сигаретами была напряженка. Думаю, пойду попрошу хоть сигарет. Пришел попросить у них сигареты. Они говорят, у них сигарет нет, они не курят, но у них есть конфетки, мол, это конфетки с мультиками. Ну я понял, что за конфеты. Сказал "спасибо" и ушел