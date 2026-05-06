Москва6 мая Вести.Дроноводы ВСУ тренировались на мирном населении Красноармейска. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что свои преступления ВСУ пытались представить как действия ВС РФ.

Я разговаривал с женщиной из Красноармейска. Она говорит: "Вот такую бригаду дроноводчиц-женщин привезли на эту территорию, она тренировалась на толпах украинских граждан". Тех, которых они (ВСУ. – Прим. ред.) считают ждунами, значит, те, которые вот не хотят уезжать из этих территорий, они просто тренировались, набивали руку, атакуя вот группу людей, которая стояла в ожидании возле магазина, стояла просто значит, когда привезут хлеб или продукты, вот они туда [били], они тренировались, нанося удары по этим людям. А потом, вот эти данные они выносили на международные площадки с криками: "Посмотрите, как русские убивают украинских граждан"