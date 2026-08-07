Москва7 авг Вести.Российские операторы БПЛА не атакуют военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), если поблизости есть мирные жители, из-за чего украинские бойцы используют их как прикрытие.

Об этом агентству ТАСС заявил помощник командира 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Берия.

Если где-то мы видим, что идет группа мирных, и мы видим, что где-то движутся два-три вэсэушника, конечно, парни (операторы БПЛА ВС РФ) просто пролетают мимо. Мы просто контролируем. "Птички" (дроны), то есть так называемые глазки, они наблюдают, смотрят, провожают. Через какое-то время все равно же вэсэушники выходят, то потом добиваем их сообщил Берия

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что разница в подходах России и Украины к боевым действиям заключается в том, что Москва воюет с военными, а Киев издевается над мирным населением.

Он также рассказывал, как дроноводы ВСУ тренировались на мирном населении Красноармейска. При этом свои преступления ВСУ пытались представить как действия ВС РФ.