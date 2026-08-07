Мирошник: РФ в рамках СВО воюет с военными, а Киев мучает мирное население

Мирошник: издевательства над мирным населением являются стратегией ВСУ Мирошник: РФ в рамках СВО воюет с военными, а Киев мучает мирное население

Москва7 авг Вести.Разница в подходах России и Украины к боевым действиям заключается в том, что Москва воюет с военными, а Киев издевается над мирным населением. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что главная стратегия Украина – это создание невыносимых условий для жизни мирного населения.

Это ложится в основу военных действий, которые ведет Киев. Почувствуйте разницу: Россия ведет специальную военную операцию военными средствами против военных средств, освобождая территорию, разбивая вражеские войска, нанося удары, ослабляющие военные возможности страны. И... действует в рамках традиций, законов войны сказал Мирошник

Он подчеркнул, что Россия действует в рамках традиций и законов войны, соблюдая международное гуманитарное право.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима заявил, что дроноводы ВСУ тренировались на мирном населении Красноармейска. При этом свои преступления ВСУ пытались представить как действия ВС РФ.