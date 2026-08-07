Мирошник: у РФ и Запада нет единого мнения о хорошем и плохом

Мирошник заявил, что у РФ и Запада больше нет единого мнения о хорошем и плохом Мирошник: у РФ и Запада нет единого мнения о хорошем и плохом

Москва7 авг Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что у Москвы и Запада отсутствует единство в понимании того, что хорошо, а что плохо.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что международное право – это процесс договоренности и взаимодействия между государствами.

Они мобилизовали группу из пятидесяти стран, которые поставляют Киеву вооружение, которые платят деньги, которые как по команде голосуют в международных организациях, оправдывая преступления Киева… До 2014 года как-то все были едины в определении, что хорошо, а что плохо. Что терроризм - это плохо, а защита гражданского населения - это хорошо. Сейчас уже, знаете, некоторые участники путаются в своих показаниях сказал дипломат

Он также отметил, что разница в подходах России и Украины к боевым действиям заключается в том, что киевский режим издевается над мирным населением, а Москва воюет с военными.

По мнению Мирошника, стратегия Киева заключается в создании невыносимых условий для жизни мирных граждан.