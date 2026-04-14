Москва14 апр Вести.Украинские спецслужбы активизировали работу закрытых групп, связанных с движением "Колумбайн", продвигающим вооруженные нападения в школах. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

Его слова приводит в своем Telegram-канале военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Бортников подчеркнул, что с начала 2026 года российские спецслужбы пресекли 37 попыток вооруженных нападений на образовательные учреждения. Чаще всего киевский режим использует для привлечения молодежи в подобные движения игровые онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок. Для поиска в интернете тех, кто может быть максимально подвержен воздействию украинских спецслужб Киев использует технологии искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что в школе №238 Санкт-Петербурга ученик восьмого класса выстрелил сигнальной ракетой в одноклассницу. У девочки диагностировали ожоги.