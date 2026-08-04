"Творить бардак": Украина стала полигоном для обкатки боевиков из Южной Америки Командир Аид: боевики картелей из Южной Америки проходят обкатку на Украине

Москва4 авг Вести.Латиноамериканские картели активно отправляют своих боевиков на Украину для прохождения подготовки в полевых условиях. После "боевой обкатки" уцелевшие наемники отправляются на родину для продолжения криминальной деятельности.

Наемники-латиноамериканцы сегодня заменяют других иностранцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они стали "бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса" для Киева, рассказал РИА Новости командир подразделения спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них. Если раньше это были грузины, поляки и так далее, сейчас это именно страны Латинской Америки сообщил Аид

По его словам, в начале 2026 года зафиксировано массовое прибытие латиноамериканских наемников в Сумскую область. Часть из них была уничтожена практически сразу на командном пункте.

Их хватает, их достаточно много. С учетом того, что киевский режим выстроил взаимоотношения с картелями, то есть боевики картеля, по факту, попадают на контракт... Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак сказал собеседник агентства

Весной 2026 года жители Путивля в Сумской области пожаловались на орудующих в окрестностях города испаноговорящих бандитов и мародеров.