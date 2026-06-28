ТАСС: наемник из Бразилии обвинил Украину в отправке на фронт обманом

ТАСС: бразильский наемник заявил, что Киев отправил его на фронт обманом ТАСС: наемник из Бразилии обвинил Украину в отправке на фронт обманом

Москва28 июн Вести.23-летний гражданин Бразилии Эрик Феррейра Соариш заявил, что оказался на передовой в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за ложной украинской пропаганды. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он родился и жил в городе Кастаньял в бразильском штате Пара. Соариш утверждает, что отправился на Украину, рассчитывая служить в тылу и работать в безопасном месте.

И они мне соврали, меня отправили на линию фронта, воевать, (участвовать. – Прим. ред.) в интенсивных боестолкновениях. И мне обещали совсем не это, мы договаривались не об этом сказал он в видеоролике, на который ссылается агентство

По данным бразильского телекоммуникационного холдинга Globo, в МИД Бразилии следят за ситуацией с Соаришем и через посольство республики в Москве поддерживают связь с его семьей.

Ранее командир 31-го полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход рассказал, что иностранных наемников больше не объединяют в отдельные подразделения в ВСУ, их перемешивают с украинцами, чтобы не было возможности устроить саботаж из-за отсутствия провизии или ротации.