В СК сообщили о наемниках из Литвы, США и Грузии, вторгшихся в Курскую область

СК: наемники из Литвы, США, Грузии были в ВСУ при вторжении в Курскую область В СК сообщили о наемниках из Литвы, США и Грузии, вторгшихся в Курскую область

Москва6 авг Вести.Во вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область принимали участие также наемники из США, Литвы, Грузии, Великобритании и других стран. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СК).

Отмечается, что СК возбудил дела в отношении 35 иностранных боевиков.

ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран. В отношении 28 лиц расследование завершено, 7 уголовных дел еще в производстве говорится в релизе

Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу. Вооруженные силы России (ВС РФ) разгромили противника и освободили захваченные территории к концу весны 2025 года.