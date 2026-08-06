Дипмиссия: отказавшиеся от паспорта РФ жители Словакии хотят его вернуть

Жители Словакии, отказавшиеся от гражданства РФ, хотят его вернуть Дипмиссия: отказавшиеся от паспорта РФ жители Словакии хотят его вернуть

Москва6 авг Вести.Жители Словакии, которые отказались от российского паспорта в пользу словацкого, заинтересованы в возвращении гражданства РФ, заявили РИА Новости в посольстве в Братиславе.

Интерес к вопросу приобретения российского гражданства со стороны лиц, ранее состоявших в гражданстве Российской Федерации, имеется рассказали в дипмиссии

Там отметили, что в посольство обращаются по этому вопросу, а также просят разъяснить порядок подачи документов.

Дипломаты заявили, что готовы предоставить обратившимся всю информацию, разъяснить порядок оформления документов и оказать консульское содействие.

Ранее Словакия временно перестала выдавать россиянам шенгенские визы. Прием заявлений должен возобновиться в августе.