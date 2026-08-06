Москва6 авгВести.Жители Словакии, которые отказались от российского паспорта в пользу словацкого, заинтересованы в возвращении гражданства РФ, заявили РИА Новости в посольстве в Братиславе.
Интерес к вопросу приобретения российского гражданства со стороны лиц, ранее состоявших в гражданстве Российской Федерации, имеетсярассказали в дипмиссии
Там отметили, что в посольство обращаются по этому вопросу, а также просят разъяснить порядок подачи документов.
Дипломаты заявили, что готовы предоставить обратившимся всю информацию, разъяснить порядок оформления документов и оказать консульское содействие.
Ранее Словакия временно перестала выдавать россиянам шенгенские визы. Прием заявлений должен возобновиться в августе.