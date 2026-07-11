Москва11 июлВести.Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виталий Шулика на приеме граждан в Общественной приемной ведомства поручил оказать содействие иностранному военнослужащему, отслужившему год по контракту в зоне СВО, в приобретении гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.
Мужчина обратился с просьбой ускорить подготовку документов для оформления гражданства, чтобы заключить новый контракт и вернуться в свое подразделение.
Шулика поручил направить необходимые документы из военного ведомства в приоритетном порядке, а также взять на контроль вопросы постановки на воинский учет, оформления удостоверения ветерана боевых действий и возвращения на службу в воинскую часть.
Сотрудники миграционной службы МВД окажут содействие иностранцу в оформлении гражданства в короткие сроки. Все проверочные мероприятия будут проведены оперативно.
Мои коллеги из Миграционной службы МВД России окажут всестороннее содействие иностранцу, отслужившему по контракту в зоне СВО, в приобретении гражданства Российской Федерациинаписала Ирина Волк
В ходе приема также обсуждались вопросы социальной поддержки семей участников специальной военной операции.