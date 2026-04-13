Иностранцам, которые заключили контракт с Минобороны РФ и участвуют в спецоперации на Украине, и их семьям будет сложнее получить вид на жительство (ВНЖ). Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, заявил зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Законопроектом предлагается уточнить особенности миграционного статуса иностранных граждан и апатридов, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или иных воинских формированиях, а также членов их семей цитирует слова Черепанова ТАСС

По его словам, первая редакция проекта предполагала, в частности, что иностранцам, которые служат по контракту с Минобороны РФ и участвовали в боевых действиях в ВС РФ, не могут отказать в выдаче или аннулировании ВНЖ. Также в первой редакции проекта указывалось, что в отношении иностранцев или лиц без гражданства не будут приниматься решения о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания или проживания в России, депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания.

Новыми поправками одновременно предлагается установить запрет на выдачу ВНЖ членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения СВО заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях сроком на один год заявил Черепанов

Он пояснил, что запрет будет действовать, в том числе если иностранец выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, а также финансирует или планирует теракты. Если ВНЖ уже был выдан такому гражданину, то документ аннулируют.

Запрет будет действовать при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе если лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, финансирует или планирует террористические либо экстремистские акты уточнил Черепанов РИА Новости

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин установил временный порядок приема в гражданство для участников СВО.