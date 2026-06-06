Украина сохранит визовые ограничения для россиян даже после окончания СВО

МИД Украины обещает сохранить ограничения на въезд для россиян после СВО Украина сохранит визовые ограничения для россиян даже после окончания СВО

Москва6 июн Вести.После завершения боевых действий Украина планирует сохранить для граждан РФ жесткие ограничения на въезд. Об этом заявил министр иностранный дел страны Андрей Сибига.

По его словам, россияне смогут попасть на Украину только при наличии специального документа или визы. Кроме того, понадобится пройти верификацию и фильтрацию с участием всех причастных служб.

У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения заявил Сибига, его цитируют местные СМИ

С конца 2023 года граждане Украины могут въехать в Россию только после тщательной проверки, включающей обследование мобильных устройств. Чаще всего причиной отказа во въезде становятся признаки удаления информации с телефона или другого гаджета.

Ранее о планах вести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам РФ заявил официальный представитель Еврокомиссии. С 2022 года выдача разрешений на въезд сократилась с 4 миллионов до 500 тысяч в год.