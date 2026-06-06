Москва6 июнВести.После завершения боевых действий Украина планирует сохранить для граждан РФ жесткие ограничения на въезд. Об этом заявил министр иностранный дел страны Андрей Сибига.
По его словам, россияне смогут попасть на Украину только при наличии специального документа или визы. Кроме того, понадобится пройти верификацию и фильтрацию с участием всех причастных служб.
У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешениязаявил Сибига, его цитируют местные СМИ
С конца 2023 года граждане Украины могут въехать в Россию только после тщательной проверки, включающей обследование мобильных устройств. Чаще всего причиной отказа во въезде становятся признаки удаления информации с телефона или другого гаджета.
Ранее о планах вести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам РФ заявил официальный представитель Еврокомиссии. С 2022 года выдача разрешений на въезд сократилась с 4 миллионов до 500 тысяч в год.