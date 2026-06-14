МИД России объяснил причины сохранения безвиза для украинцев МИД: Россия сохраняет безвизовый режим для украинцев по гуманитарным соображения

Москва14 июн Вести.Граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз, несмотря на выход Киева из соответствующего соглашения.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что соглашение о безвизовых поездках между Россией и Украиной было подписано в 1997 году. Этот документ играл важную роль в поддержании связей между народами двух стран, в особенности семейных, поскольку у многих россиян есть родственники на Украине, и наоборот, продолжил собеседник агентства.

В 2023 году по инициативе Киева действие соглашения было прекращено.

Принимая во внимание… гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну. В этих целях 29 сентября 2023 года издан указ президента Российской Федерации №734… (который – прим. ред.) продолжает действовать сказал Климов

В настоящее время в России действует механизм, при котором имеющий украинский паспорт россиянин сможет подать заявление на аннулирование гражданства Украины.