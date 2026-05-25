Названы категории граждан, которые могут получить паспорт РФ по упрощенной схеме Депутат Гусев рассказал, кто может получить гражданство РФ по упрощенной схеме

Москва25 мая Вести.В 2026 году ускоренный порядок получения российского гражданства доступен участникам специальной военной операции, гражданам Белоруссии, Казахстана и Молдавии, имеющим вид на жительство, выпускникам российских вузов, а также тем, чьи предки жили на территории РСФСР или СССР. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").

Сегодня российское законодательство предусматривает целый ряд оснований для получения гражданства в более короткие сроки. Речь идет о людях, которые уже связали свою жизнь с Россией: имеют здесь родственников, семью, работу, образование, военную службу или статус соотечественников пояснил парламентарий

Он подчеркнул, что государство особо поддерживает тех, кто защищает Россию, работает на ее развитие и встроен в российское общество. Вместе с тем Гусев также предупредил, что упрощенная процедура не отменяет проверок. МВД тщательно изучает документы, законность нахождения заявителя в стране и достоверность предоставленных сведений. Большинство отказов связано именно с ложной информацией или действующими ограничениями на въезд.

"Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев", — добавил депутат.

По его мнению, государство заинтересовано в приеме тех, кто действительно интегрирован в российское общество.