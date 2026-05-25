Москва25 маяВести.В 2026 году ускоренный порядок получения российского гражданства доступен участникам специальной военной операции, гражданам Белоруссии, Казахстана и Молдавии, имеющим вид на жительство, выпускникам российских вузов, а также тем, чьи предки жили на территории РСФСР или СССР. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду").
Сегодня российское законодательство предусматривает целый ряд оснований для получения гражданства в более короткие сроки. Речь идет о людях, которые уже связали свою жизнь с Россией: имеют здесь родственников, семью, работу, образование, военную службу или статус соотечественниковпояснил парламентарий
Он подчеркнул, что государство особо поддерживает тех, кто защищает Россию, работает на ее развитие и встроен в российское общество. Вместе с тем Гусев также предупредил, что упрощенная процедура не отменяет проверок. МВД тщательно изучает документы, законность нахождения заявителя в стране и достоверность предоставленных сведений. Большинство отказов связано именно с ложной информацией или действующими ограничениями на въезд.
"Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев", — добавил депутат.
По его мнению, государство заинтересовано в приеме тех, кто действительно интегрирован в российское общество.