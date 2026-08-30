ИВ РАН: почти 7 тысяч наемников из 70 стран воюют за украинскую армию

Названо число наемников, воюющих за ВСУ ИВ РАН: почти 7 тысяч наемников из 70 стран воюют за украинскую армию

Москва30 авг Вести.Иностранные граждане более 70 государств сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с РФ. Такие данные привел руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников.

В разговоре с РИА Новости аналитик отметил, в основном на стороне ВСУ воюют граждане Латинской Америки (преимущественно колумбийцы, а также мексиканцы и бразильцы) и Европы (поляки и финны).

Против армии России воюет порядка 7 тысяч иностранных наемников. Речь идет о гражданах более 70 стран, в основном из стран Европы и Латинской Америки, проводящих агрессивный антироссийский курс рассказал Плотников

Эксперт добавил, что среди наемников заметно сократилось число американцев и грузин.

Ранее венкор Лоран Брайар рассказал, что доля неонацистов среди наемников ВСУ из Франции достигает 35%.