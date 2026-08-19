Эксперт Брайар: почти 50% всех наемников в ВСУ составляют южноамериканцы

Эксперт Брайар: почти половину наемников в составе ВСУ составляют южноамериканцы Эксперт Брайар: почти 50% всех наемников в ВСУ составляют южноамериканцы

Москва19 авг Вести.Основной поток иностранных наемников для ВСУ сместился с европейских стран на государства Южной Америки, и он составляет почти 50%. Об этом сообщил ТАСС работающий в Донбассе французский эксперт и историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

Есть страны, которые задают тон, так скажем, и с очень большим отрывом - это прежде всего Колумбия и Бразилия - южноамериканцы теперь составляют почти 50% всего контингента сказал эксперт

Брайар подчеркнул, что это огромные цифры.

По словам эксперта, первоначально на Украину прибывали так называемые идеологические наемники из Европы. Однако сейчас их становится все меньше, добавил он.

Брайар отметил, что со временем идеологических наемников заменили выходцы из стран Латинской Америки, подавляющее большинство которых приходит ради денег.

Нет идеологической воли поддерживать неонацизм и т. д., они приходят только за деньгами пояснил эксперт

Ранее стало известно, что среди еще десяти уничтоженных в зоне СВО иностранных наемников Вооруженных сил Украины, личности которых удалось установить, были граждане Турции и Литвы. Остальные восемь человек прибыли на Украину из Колумбии.