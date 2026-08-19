Идентифицированы тела еще десяти ликвидированных в зоне СВО наемников ВСУ

Граждане Турции и Литвы оказались среди ликвидированных в зоне СВО наемников ВСУ Идентифицированы тела еще десяти ликвидированных в зоне СВО наемников ВСУ

Москва19 авг Вести.Граждане Турции и Литвы оказались среди еще десяти уничтоженных в зоне СВО иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), личности которых были установлены. Об этом рассказали в российских силовых структурах, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что в ВСУ в настоящий момент действует "литовский легион". Его члены распределены по разным подразделениям украинской армии.

Кроме восьми колумбийцев, удалось опознать также гражданина Турции Онура Аску (Onur Asku) и литовца Игнаса Кайлуса рассказали в силовых структурах

Министерство обороны Литвы, как уточняется, официально подтверждало, что кадровые военнослужащие страны участвуют в конфликте на Украине.

Накануне Telegram-канал "Северный ветер" передал, что в Харьковской области группа наемников, собиравшаяся сдаться в плен, попала под огонь заградительного отряда украинских боевиков.

Между тем военный корреспондент Лоран Брайар рассказал, что более четверти иностранных наемников ВСУ числятся в списке безвозвратных потерь.