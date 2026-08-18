Москва18 авг Вести.Более четверти иностранных наемников, выступающих на стороне ВСУ, числятся в списке безвозвратных потерь. Об этом рассказал военный корреспондент Лоран Брайар.

В беседе с ТАСС он отметил, что процент держится "на уровне 26,36 или 26,40% потерь".

То есть один из четырех [наемников] никогда не вернется сказал Брайар

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция является одной из немногих стран Североатлантического альянса, которая практически открыто посылает своих военных в другие страны для участия в конфликтах. Потери французской армии на Украине могли достичь нескольких сотен человек.

Между тем финский журналист Кости Хейсканен рассказал, что наемники попадают на Украину под видом волонтеров и совершают военные преступления против гражданского населения.