Австралийский политолог заявил, что ВСУ обманывают с выплатами до 90% наемников

Политолог Лоу раскрыл, скольких иностранных наемников ВСУ обманывают с выплатами Австралийский политолог заявил, что ВСУ обманывают с выплатами до 90% наемников

Москва12 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) обманывают с жалованием до 90% иностранных наемников. Об этом рассказал РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу после беседы с осужденным в РФ австралийским наемником ВСУ Оскаром Дженкинсом.

Дженкинс воевал в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и попал в плен к ВС РФ.

По его [Дженкинса] оценке, вплоть до 90% иностранцев не получали жалование подчеркнул Лоу

Дженкинс получил деньги от киевского режима, однако он утверждает, что деньги ушли на счет в один из украинских банков, откуда позже пропали.

Ранее руководитель отдела документалистики издания "Репортер" Станислав Обищенко сообщил, что ВСУ используют в боевых действиях девушек-наемниц из Колумбии.

Между тем директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что российские бойцы замечают европейских военнослужащих на поле боя.