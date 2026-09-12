Москва12 сенВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) обманывают с жалованием до 90% иностранных наемников. Об этом рассказал РИА Новости политолог из Австралии Марк Лоу после беседы с осужденным в РФ австралийским наемником ВСУ Оскаром Дженкинсом.
Дженкинс воевал в составе 66-й механизированной бригады ВСУ и попал в плен к ВС РФ.
По его [Дженкинса] оценке, вплоть до 90% иностранцев не получали жалованиеподчеркнул Лоу
Дженкинс получил деньги от киевского режима, однако он утверждает, что деньги ушли на счет в один из украинских банков, откуда позже пропали.
Ранее руководитель отдела документалистики издания "Репортер" Станислав Обищенко сообщил, что ВСУ используют в боевых действиях девушек-наемниц из Колумбии.
Между тем директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что российские бойцы замечают европейских военнослужащих на поле боя.