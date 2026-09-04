Нарышкин: российские войска фиксируют военных из Европы на фронте

ВС РФ фиксируют европейских военных на фронте Нарышкин: российские войска фиксируют военных из Европы на фронте

Москва4 сен Вести.Российские военные замечают европейских военнослужащих на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Мы обнаруживаем военнослужащих стран Европейского союза на поле боя. Но у Российской Федерации имеется достаточно силы, возможностей и ресурсов, в том числе ресурсов военно-технического характера, чтобы обеспечить безопасность нашего государства отметил Нарышкин

По информации подполья, в рядах ВСУ воюют 16,5 тысяч иностранных наемников.