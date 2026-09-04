Директор СВР: Европа выбирает эскалацию вместо решения своих проблем Нарышкин: ЕС вместо решения внутренних проблем готовится к конфликту с Россией

Москва4 сен Вести.Евросоюз заложил в свои основные концептуальные документы готовность к масштабному конфликту с Россией к 2030 году, при этом европейские элиты вместо решения внутренних проблем идут по пути эскалации с суверенными евразийскими державами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского Союза, в Белую книгу о европейской обороне, которая носит название "План по перевооружению Европы. Готовность к 2030 году" сказал он

Нарышкин отметил, что европейские страны, некогда находившиеся в авангарде мирового развития, с 2008 года сталкиваются с нарастающей экономической стагнацией, деиндустриализацией, энергетическим и миграционным кризисами. Он также упомянул практически полную военно-политическую зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки и потерю идентичности.

Вместо того, чтобы направить силы на решение этих внутренних проблем, европейские элиты идут по пути эскалации отношений с суверенными евразийскими державами сказал он

Руководитель российской внешней разведки также отметил, что изобретена новая так называемая ось зла или, как ее называют в западных спецслужбах, "ось потрясений" в составе Китая, России, Ирана и КНДР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему на самом деле Европа пытается представить Россию своему населению как врага.