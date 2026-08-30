Песков объяснил, почему Европа пытается представить РФ как врага Песков: Европе нужен внешний враг - РФ, чтобы заставить народ платить больше

Москва30 авг Вести.Для того, чтобы объяснить населению, что на оборону придется тратить намного больше налогов, власти Европы пытаются представить РФ "внешним врагом". Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что раньше такой потребности у Европы не было, поскольку их безопасность обеспечивали США.

Европейцы, лишившись очень дешевого американского зонтика в области безопасности, строят сейчас свою оборонную идентичность. Это стоит очень больших денег. Для этого нужно выводить своих налогоплательщиков из зоны комфорта, заставляя их платить больше денег. Значительно больше денег, заставляя их платить больше за квартплату, большие налоги, больше денег {тратить] на электричество, на бензин … Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный объяснил Песков

Ранее Песков заявил, что в случае активизации ударов украинских БПЛА по мирным секторам экономики РФ ответ будет адекватным.