Москва30 авг Вести.Киев получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики РФ. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно, и у меня нет сомнений, что так и будет происходить заявил Песков

Ранее Песков прокомментировал слухи о визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он заявил, что конспирологические теории вокруг рутинных контактов представителей спецслужб являются "давней забавой