В Кремле заявили о жестком ответе на атаки по экономическим объектам России Песков пообещал жесткий ответ на удары Украины по российской инфраструктуре

Москва27 авг Вести.Россия намерена давать жесткие ответы на удары ВСУ по экономической и торговой инфраструктуре страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Bloomberg.

Песков отметил, что Россия не заинтересована в дополнительной военной эскалации. Однако, по его словам, ВС РФ будут отвечать на попытки навредить российской инфраструктуре.

Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны. Этот ответ будет жестким сказал он

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия продолжает наступление по всем направлениям, темпы не снижаются. Он подчеркнул, что до окраин города Славянска в ДНР осталось четыре километра.