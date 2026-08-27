Москва27 авг Вести.Вооруженные силы РФ продолжают наступление в направлении Славянска в ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения Южной группировки войск.

По его словам, до окраин города осталось четыре километра.

Соединения 3-й армии продолжают наступление на правом фланге группировки в общем направлении на Славянск сказал он

Начальник Генштаба также напомнил, что в июле и августе российские штурмовые подразделения заняли Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку. В Николаевке и Никаноровке продолжаются уличные бои.

Кроме того, бои идут в Куртовке и Веролюбовке. Передовые подразделения приблизились к Дружковке на расстояние около 1,5 км. За последние два месяца на этом направлении под контроль ВС РФ перешло более 100 квадратных км.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский со ссылкой на данные ВСУ указал, что российские войска приблизились к трассе Дружковка-Краматорск. По его словам, российские беспилотники уже охотятся на военные объекты в Дружковке, Краматорске и в Славянске.