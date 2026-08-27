Герасимов: войска ВС РФ ведут наступление на всех направлениях СВО

Глава Генштаба: ВС РФ ведут наступление на всех направлениях СВО Герасимов: войска ВС РФ ведут наступление на всех направлениях СВО

Москва27 авг Вести.Российские войска ведут наступление на всех направлениях спецоперации (СВО), темпы наступления не снижаются. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач "Южной" группировки войск и заслушал доклад командующего​​​.

Группировками войск продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление идет неснижающимися темпами на всех направлениях сказал Герасимов

Глава Генштаба отметил также, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) продолжают наступление в направлении Славянска. По его словам, до окраин города осталось четыре километра.