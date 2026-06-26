В МО заявили, что ВС РФ удерживает инициативу по всей линии фронта Горемыкин: российская армия прочно удерживает инициативу на всей линии фронта

Москва26 июн Вести.Заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, выступая на IV Международном антифашистском конгрессе в столице Белоруссии, заявил об уверенных действиях российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, стратегическая инициатива остается за российской армией.

Российская армия, выполняя волю народа, продолжает решать задачи специальной военной операции, прочно удерживая инициативу на всей линии фронта. Каждому нашему воину присуще ясное понимание того, что он борется за правое дело подчеркнул Горемыкин

Он отметил, что, в отличие от противника, движимого идеей реванша, российские военнослужащие отстаивают суверенитет и независимость государства, а также право на свободное развитие.

Горемыкин также добавил, что поставленные задачи будут выполнены в полном объеме, для чего надо "дойти до конца, искоренить это абсолютное зло — нацизм".

Недругам же России мы говорим: реванша не будет. Неонацизм не пройдет! заключил замминистра Минобороны РФ

ВС РФ нанесли за неделю пять групповых ударов по объектам ВСУ.