ВС РФ формируют перед Славянском и Краматорском финальный плацдарм Военкор: перед Славянском и Краматорском формируется финальный плацдарм

Москва23 июл Вести.Перед Славянском и Краматорском российские военные формируют финальный плацдарм для дальнейшего взятия населенных пунктов под контроль. Об этом сообщил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

Расстояние до Славянска и Краматорска, которое остается перед нашими штурмовыми отрядами, составляет где-то семь километров, где-то - 10-12, но это расстояние, позволяющее уже подтянуть намного ближе артиллерию, подтянуть намного ближе расчеты БПЛА для работы как по логистике, так и по оборонительным укреплениям противника на этой линии фронта сказал он

По его словам, артиллерия ВС РФ и операторы БПЛА тактически перерезают логистические маршруты противника на обозначенных позициях.

Сейчас перед Славянском и Краматорском формируется, можно сказать, финальный плацдарм для дальнейшего наступления и полноценного охвата этих двух достаточно больших городов, которые остаются пока еще под контролем противника. Сейчас от Константиновки мы движемся в сторону Алексеево-Дружковки, за ней – Дружковка. Очень серьезно работают сейчас наши артиллеристы и операторы БПЛА по логистике, чтобы полностью обескровить передний край, который сейчас очень насыщен противником отметил военкор

Ранее военкор заявил, что для взлома линии обороны ВСУ не нужны спринтерские темпы.