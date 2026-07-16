Российские бойцы начали заходить в Славянск Боец с позывным Гагарин: российские войска начали заходить в Славянск

Москва16 июл Вести.Российские бойцы добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в город. Об этом рассказал замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки" Запад" с позывным Гагарин.

По словам офицера, основные усилия российской армии сейчас направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ и минировать дороги.

Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями пояснил Гагарин

На видео, распространенном Минобороны РФ, он добавляет, что его подчиненные нашли участки для захода в город, а теперь ежедневно планомерно уничтожают от двух до пяти единиц техники противника. Кроме Славянска, подразделения Гагарина работают в Райгородке, Щурове и Маяках.

Мы работаем в интересах основных боевых подразделений 25-й армии. В их интересах мы осуществляем дистанционное минирование с применением БПЛА коптерного типа, уничтожение личного состава этими же БПЛА, разведку местности, контроль действий инженерных подразделений противника добавил он

Славянск находится на севере ДНР, вместе с Краматорском, Дружковкой и освобожденной от ВСУ Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию, которую Киев использовал как укрепрайон и транспортно-логистический узел.

Ранее офицер с позывным Гагарин рассказал, что ВСУ отходят от Красного Лимана, эту территорию уже контролируют российские подразделения, которые заходят противнику в тыл.