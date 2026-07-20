Командир роты Легион рассказал, сколько километров отделяют ВС РФ от Славянска Командир роты Легион: российской армии осталось пройти до Славянска около 8 км

Москва20 июл Вести.Российским военным осталось преодолеть примерно 8 километров до Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Легион.

Он отметил, что в настоящее время позиции российских бойцов расположены на возвышенностях, что дает им преимущество над находящимися в городе украинскими формированиями.

Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. Мы находимся сейчас на высотах, укрепляемся. После чего противнику будет намного сложнее нам противостоять, потому что им нужно работать снизу вверх, а нам сверху вниз. То есть Славянск скоро вернется домой сказал Легион

Он отметил, что в окрестностях Славянска сосредоточено около трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые занимают позиции на восточной и южной окраинах города.

Легион добавил, что штабы украинских бригад расположены на западной окраине Славянска. По его словам, офицеры ВСУ предпочитают не рисковать, поэтому редко находятся на позициях вместе с личным составом своих подразделений.

Ранее отправленные командованием ВСУ в Константиновку военнослужащие полка "Скала" поблагодарили взявших их в плен российских бойцов.