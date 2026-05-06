"ВХ": сражение за Донбасс переходит в решающую стадию

Битва за Донбасс перешла в решающую стадию, пишут военкоры "ВХ": сражение за Донбасс переходит в решающую стадию

Москва6 мая Вести.Финальное сражение за Донбасс, вероятно, вступило в решающую фазу. Российская армия подошла к Пискуновке, что в 15 км от Славянска. Об этом пишут авторы Telegram-канала "Военная хроника".

По словам военкоров, этот населенный пункт находится расположен за рекой Северский Донец, поэтому для полноценного штурма российским войскам придется форсировать водную преграду.

Армия РФ вплотную подобралась к Пискуновке, которая находится всего в 15 км от Славянска говорится в публикации

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, что при освобождении Красноармейска в ДНР основной упор российскими военными делался на подготовку личного состава.