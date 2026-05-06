При освобождении Красноармейска ВС РФ сделали упор на подготовку личного состава Боец ВС РФ: при подготовке к взятию Красноармейска отрабатывался каждый дом

Москва6 мая Вести.При освобождении Красноармейска в ДНР основной упор российскими военными делался на подготовку личного состава. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель командира роты 71-го отдельного батальона специального назначения группировки войск "Центр" Константин Перов.

Он добавил, что каждый солдат четко знал порядок своих действий при выполнении боевой задачи.

Любая задача, она изначально начинается с подготовки. Мы большой упор сделали именно на подготовку личного состава … Каждый военнослужащий, кто туда заходил, должен знать, что ему делать, куда идти. Прорабатывали маршрут каждые 10 метров. То есть, каждый домик, каждый куст. Мы сначала с помощью воздушной разведки "деталку" делали всего маршрута, как мы будем туда заходить рассказал Перов

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки "Центр" заняли промзону под Красноармейском. При проведении операции была взорвана бетонная стена промышленного объекта, что позволило получить контроль над этой территорией.